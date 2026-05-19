Krzyckiego gotowa. Na utwardzenie czekają kolejne ulice w Lesznie [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-19 12:48

Dudy-Gracza, Sukiennicza i Chopina. To tylko kilka z ulic w Lesznie, które w najbliższym czasie zostaną utwardzone. Ich gruntowa nawierzchnia pokryta zostanie kruszywem. To rozwiązanie tymczasowe przed właściwym remontem, które poprawi komfort pieszych i kierowców.

Doraźne rozwiązanie

Takie tymczasowe rozwiązanie zastosowano właśnie na ulicy Krzyckiego w Lesznie, między ulicami Działyńskich i Chłapowskiego w kierunku ulicy Bojanowskiego. To blisko 350-metrowej długości odcinek jeszcze do niedawna drogi gruntowej. Utwardzony został nawierzchnią z destruktu asfaltowego, czyli materiału powstałego po frezowaniu nawierzchni remontowanych ulic. 

- Choć rozwiązanie ma charakter tymczasowy, znacząco poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców tej części Zatorza. Utwardzenie ograniczy zapylenie i powstawanie błota po opadach, a także poprawi komfort i bezpieczeństwo dojazdu do posesji - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna. 

Co roku Miejski Zarząd Dróg w Lesznie typuje kolejne ulice na terenie miasta do utwardzania. W najbliższym czasie takie prace prowadzone będą na ulicach: 

  • Dudy-Gracza,
  • Sukienniczej,
  • Chopina,
  • Grabowej, 
  • Tamie Kolejowej, 
  • Jesionowej, 
  • Dworzaczkowej, 
  • Kostery,
  • kolejnym odcinku ulicy Ruszczyca,
  • Kudeli.

Jak wynika z danych leszczyńskiego magistratu, łączna długość dróg w Lesznie wynosi obecnie bez mała 233 km, z czego ponad 174 km to drogi utwardzone, co stanowi prawie 75 proc. całej sieci drogowej miasta. 

Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku w Rydzynie z wizytą w Lesznie

Polecany artykuł:

Muzeum Okręgowe w Lesznie z kolejną Izabellą. Za wydanie Jana Amosa Komeńskiego
Quiz. Jak dobrze znasz polskie zespoły metalowe? Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi metalowcy!
Pytanie 1 z 10
Kto był pierwszym wokalistą heavymetalowej grupy Turbo założonej w 1980 roku?