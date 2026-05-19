Doraźne rozwiązanie
Takie tymczasowe rozwiązanie zastosowano właśnie na ulicy Krzyckiego w Lesznie, między ulicami Działyńskich i Chłapowskiego w kierunku ulicy Bojanowskiego. To blisko 350-metrowej długości odcinek jeszcze do niedawna drogi gruntowej. Utwardzony został nawierzchnią z destruktu asfaltowego, czyli materiału powstałego po frezowaniu nawierzchni remontowanych ulic.
- Choć rozwiązanie ma charakter tymczasowy, znacząco poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców tej części Zatorza. Utwardzenie ograniczy zapylenie i powstawanie błota po opadach, a także poprawi komfort i bezpieczeństwo dojazdu do posesji - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.
Co roku Miejski Zarząd Dróg w Lesznie typuje kolejne ulice na terenie miasta do utwardzania. W najbliższym czasie takie prace prowadzone będą na ulicach:
- Dudy-Gracza,
- Sukienniczej,
- Chopina,
- Grabowej,
- Tamie Kolejowej,
- Jesionowej,
- Dworzaczkowej,
- Kostery,
- kolejnym odcinku ulicy Ruszczyca,
- Kudeli.
Jak wynika z danych leszczyńskiego magistratu, łączna długość dróg w Lesznie wynosi obecnie bez mała 233 km, z czego ponad 174 km to drogi utwardzone, co stanowi prawie 75 proc. całej sieci drogowej miasta.