Leszno będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych w speedrowerze

Joanna Haliasz
2026-03-16 14:17

Prestiżowe zawody odbędą się w dniach 1-3 maja na torze speedrowerowym przy ul. 17 Stycznia w Lesznie. Gospodarzem mistrzostw będzie utytułowany i najstarszy klub speedrowerowy w Polsce - LKS Szawer Leszno.

Leszno będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych w speedrowerze

i

Autor: jhaliasz/archiwum/ Archiwum prywatne

Najlepsi speedrowerzyści przyjadą do Leszna

Przez trzy dni w Lesznie rywalizować będą najlepsi speedrowerzyści z całej Europy. Na razie nie wiadomo, jak długa będzie lista uczestników, bo zgłoszenia są w trakcie przyjmowania. Termin zgłoszeń upływa z końcem marca. Jak pokazują poprzednie edycje tej imprezy, wyraźnie dominowali w nich zespoły z Polski i Wielkiej Brytanii, dwóch silnych ośrodków speedrowerowych w Europie.

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych – European Club Championships Cycle Speedway to jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek w tej dyscyplinie. Wyłaniają najlepsze klubowe zespoły na starym kontynencie. Rywalizacja odbywa się w różnych kategoriach wiekowych, od juniorów na weteranach kończąc. Zawody zajmują w speedrowerowym kalendarzu równie istotne miejsce jak Drużynowe Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.

Pierwsze tego rodzaju mistrzostwa odbyły się w 1994 roku w Holandii. Pięc lat temu zorganizowano je w Toruniu, gdzie o mistrzowskie tytuły wałczyło 12 europejskich zespołów.

Polecany artykuł:

