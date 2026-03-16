Leszno będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych w speedrowerze

Najlepsi speedrowerzyści przyjadą do Leszna

Przez trzy dni w Lesznie rywalizować będą najlepsi speedrowerzyści z całej Europy. Na razie nie wiadomo, jak długa będzie lista uczestników, bo zgłoszenia są w trakcie przyjmowania. Termin zgłoszeń upływa z końcem marca. Jak pokazują poprzednie edycje tej imprezy, wyraźnie dominowali w nich zespoły z Polski i Wielkiej Brytanii, dwóch silnych ośrodków speedrowerowych w Europie.

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych – European Club Championships Cycle Speedway to jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek w tej dyscyplinie. Wyłaniają najlepsze klubowe zespoły na starym kontynencie. Rywalizacja odbywa się w różnych kategoriach wiekowych, od juniorów na weteranach kończąc. Zawody zajmują w speedrowerowym kalendarzu równie istotne miejsce jak Drużynowe Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.

Pierwsze tego rodzaju mistrzostwa odbyły się w 1994 roku w Holandii. Pięc lat temu zorganizowano je w Toruniu, gdzie o mistrzowskie tytuły wałczyło 12 europejskich zespołów.

