Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie w czwartek. Na liście startowej zmiany

Memoriał - podejście drugie
To kolejny raz w historii, kiedy pogoda pokrzyżowała plany i termin Memoriału trzeba było wyznaczać na nowo. Turniej rozegrany zostanie w najbliższy czwartek (2 kwietnia) o godz. 17:30. Na liście startowej pojawili się Piotr Pawlicki, Tobiasz Musielak, Luke Becker i Jan Kvech. Z powodu zmiany daty, z zawodów musieli zrezygnować Fredrik Lindgren, Adam Ellis, Vadim Tarasenko i Cooper Rushen.
Lista startowa przedstawia się więc następująco:
- Tobiasz Musielak
- Jakub Jamróg
- Grzegorz Zengota
- Ben Cook
- Nazar Parnitskyi
- Keynan Rew
- Kacper Mania
- Bartłomiej Kowalski
- Oskar Paluch
- Jan Kvech
- Ryan Douglas
- Bartosz Smektała
- Luke Becker
- Nicolai Klindt
- Janusz Kołodziej
- Piotr Pawlicki
17. Emil Konieczny
18. Marcel Juskowiak
Kupione bilety na niedzielny Memoriał zachowują ważność na nowy termin 2 kwietnia. Kibice, którzy chcą je zwrócić mogą to zrobić w sklepie klubowym w Galerii Leszno (jeśli były kupione stacjonarnie) lub online (jeśli kupowane były przez internet) do środy 1 kwietnia.
Bramy stadionu zostaną otwarte w dniu zawodów o godz. 16:30. W dniu memoriału ulica 17 Stycznia (odcinek od kas biletowych do ul. Prusa) będzie jednokierunkowa, z możliwością parkowania skośnego po jednej stronie jezdni (wjazd możliwy będzie tylko od ul. Grunwaldzkiej). Parking przy ulicy Okrężnej będzie płatny i kosztować będzie 20 zł.
Memoriał im. Alfreda Smoczyka to jeden z najstarszych turniejów żużlowych w kraju i na świecie. Otwiera sezon żużlowy na torze w Lesznie.
