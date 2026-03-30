Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie w czwartek. Na liście startowej zmiany

Joanna Haliasz
2026-03-30 9:28

W Wielki Czwartek wielkie ściganie na Smoku. 2 kwietnia odbędzie się 76. Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie. Planowane na minioną niedzielę zawody przełożono z powodu deszczu. Na liście startowej zaszły zmiany.

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Memoriał - podejście drugie

To kolejny raz w historii, kiedy pogoda pokrzyżowała plany i termin Memoriału trzeba było wyznaczać na nowo. Turniej rozegrany zostanie w najbliższy czwartek (2 kwietnia) o godz. 17:30. Na liście startowej pojawili się Piotr Pawlicki, Tobiasz Musielak, Luke Becker i Jan Kvech. Z powodu zmiany daty, z zawodów musieli zrezygnować Fredrik Lindgren, Adam Ellis, Vadim Tarasenko i Cooper Rushen.

Lista startowa przedstawia się więc następująco:

  1. Tobiasz Musielak
  2. Jakub Jamróg
  3. Grzegorz Zengota
  4. Ben Cook
  5. Nazar Parnitskyi
  6. Keynan Rew
  7. Kacper Mania
  8. Bartłomiej Kowalski
  9. Oskar Paluch
  10. Jan Kvech
  11. Ryan Douglas
  12. Bartosz Smektała
  13. Luke Becker
  14. Nicolai Klindt
  15. Janusz Kołodziej
  16. Piotr Pawlicki

17. Emil Konieczny

18. Marcel Juskowiak

Kupione bilety na niedzielny Memoriał zachowują ważność na nowy termin 2 kwietnia. Kibice, którzy chcą je zwrócić mogą to zrobić w sklepie klubowym w Galerii Leszno (jeśli były kupione stacjonarnie) lub online (jeśli kupowane były przez internet) do środy 1 kwietnia.

Bramy stadionu zostaną otwarte w dniu zawodów o godz. 16:30. W dniu memoriału ulica 17 Stycznia (odcinek od kas biletowych do ul. Prusa) będzie jednokierunkowa, z możliwością parkowania skośnego po jednej stronie jezdni (wjazd możliwy będzie tylko od ul. Grunwaldzkiej). Parking przy ulicy Okrężnej będzie płatny i kosztować będzie 20 zł.

Memoriał im. Alfreda Smoczyka to jeden z najstarszych turniejów żużlowych w kraju i na świecie. Otwiera sezon żużlowy na torze w Lesznie.

