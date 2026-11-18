W minioną sobotę (14 listopada) leszczyńska policja otrzymała niepokojącego maila od organizacji działającej na rzecz ochrony zwierząt. Dotyczył podejrzenia nieprawidłowego trzymania dwóch psów na jednej z posesji w Wijewie. Dzielnicowi z Wijewa i Włoszakowic pojechali pod wskazany adres. Niestety, podejrzenia się potwierdziły.

Na podwórzu znajdowały się dwa psy na łańcuchach przymocowanych do ścian pomieszczeń gospodarczych. W pobliżu leżały puste miski, bez jedzenia i wody. Natomiast łańcuchy wrastały się w skórę szyi powodując wrzodziejące, ropne rany. W rozmowie z właścicielką psów ustalono, że zwierzęta nie posiadają aktualnych szczepień. Kobieta nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić policjantom, dlaczego dopuściła się takich zaniedbań względem swoich psów - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Policjanci skontaktowali się z pracownikami gminy Wijewo, którzy odebrali psy od 51-letniej właścicielki i przewieźli w bezpieczne miejsce, gdzie zapewniono im opiekę weterynaryjną.

Niebawem 51-latka z Wijewa usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, poprzez utrzymywanie psów bez odpowiedniego pokarmu, wody w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa - mówi M. Żymełka.

Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.

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