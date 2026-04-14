Trwa rozbiórka parku linowego w Lesznie. Co w jego miejscu? [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-14 9:05

Park linowy Tarzan w Parku Tysiąclecia w Lesznie przechodzi do historii. Trwa rozbiórka obiektu. Czy są plany na zagospodarowanie miejsca, które zajmował?

Rozbiórka Parku Linowego Tarzan w Parku Tysiąclecia w Lesznie
Koniec parku linowego

Popularne przed laty miejsce rekreacji znika z Parku Tysiąclecia w Lesznie. Zdemontowano już większość tras dla amatorów wędrówek i wspinaczek między koronami drzew. Mimo zabezpieczeń, metalowe liny i drewniane belki zostawiły na pniach drzew wyraźne ślady.

- Po sprawdzeniu stanu drzew na pewno będzie można się tam bezpiecznie poruszać. W przyszłości, w zależności od posiadanych środków finansowych (a być może, na co liczę, rozpisanych konkursów, z których można by pozyskać środki zewnętrzne) stworzymy tak jakieś miejsce rekreacyjne. Ale na dzisiaj za wcześnie, żeby wskazywać konkretnie. Być może po prostu zadbamy o ten teren, żeby ładnie wyglądał, żeby było tam estetycznie, bez jakiś konkretnie umiejscowionych tam urządzeń – mówił Radiu Eska Jacek Karmiński, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

Z parku linowego pozostanie jedynie charakterystyczny, drewniany domek.

- On zostanie i na ten czas najbliższy będzie służył potrzebom Mini ZOO i pracowników Mini ZOO. Po jakimś odświeżeniu nie wykluczam, że też będzie przeznaczony na jakieś inne cele – przyznał J. Karmiński.

Parki linowy Tarzan powstał w 2009 roku i lata świetności miał już za sobą. Trzy lata temu miasto odkupiło go od prywatnego przedsiębiorcy za blisko ćwierć miliona złotych. Obiekt działał krótko i rok temu nie przeszedł przeglądu technicznego. Jak oszacował Miejski Zakład Zielni, renowacja parku kosztowałaby przynajmniej 100 tys. złotych. Zdecydowano więc o jego rozbiórce. Prace potrwają do końca kwietnia.

