Mieszkańcy Leszna i Rawicza z zarzutami. Okradli remontowane mieszkanie

Joanna Haliasz
2026-06-03 11:02

Mężczyźni "skusili się" na szkatułkę z biżuterią właścicielki mieszkania. I choć obaj początkowo nie przyznawali się do winy, policjanci szybko znaleźli dowody, że było inaczej.

Mieszkaniec Leszna i Rawicza z zarzutami. Okradli remontowane mieszkanie

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Autor: Gizem Gökce/ Pexels.com zdj. ilustracyjne

Szkatułka z błyskotkami

Wczoraj (2 czerwca) do leszczyńskiej policji zgłosiła się mieszkanka Leszna. Kobieta poinformowała, że w godzinach dopołudniowych dwóch mężczyzn wykonywało w jej mieszkaniu prace remontowe. Po zakończonej usłudze właścicielka mieszkania zauważyła, że zniknęła szkatułka z biżuterią o wartości blisko 3,5 tys. złotych. 

- Dyżurny jednostki skierował w miejsce kradzieży policjantów z I Rewiru Dzielnicowych w Lesznie, którzy natychmiast zajęli się sprawą. Dzielnicowi niemal natychmiast zatrzymali sprawców przestępstwa, którymi okazali się 30-letni mieszkaniec Leszna i 45-latek z Rawicza. Mężczyźni wstępnie twierdzili, że nie mają nic wspólnego z kradzieżą, jednak podczas przeszukania ich samochodu dzielnicowi znaleźli skradzioną szkatułkę wraz z biżuterią - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Mężczyźni trafili do leszczyńskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży. Grozi im teraz za to kara do 5 lat więzienia. Odzyskane mienie natychmiast zwrócono pokrzywdzonej kobiecie. 

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