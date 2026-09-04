Mieszkaniec Gostynia usłyszał wyrok. Ukradł 3 kwiaty w doniczkach

Joanna Haliasz
2026-09-04 10:42

54-letni mężczyzna usłyszał wyrok jednego miesiąca ograniczenia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody. To konsekwencje nietypowej kradzieży, jakiej się dopuścił. Co ciekawe, miał szansę nie stanąć przed sądem.

Mieszkaniec Gostynia usłyszał wyrok. Ukradł 3 kwiaty w doniczkach
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Ładne kwiatki...

Mężczyzna dopuścił się nietypowej kradzieży. Doszło do niej na jednej z ulic w Gostyniu.

- Mężczyzna zabrał sprzed posesji trzy kwiaty, dwa oleandry i fuksję wraz z doniczkami. Moment kradzieży został zarejestrowany przez monitoring. Właścicielka skradzionych roślin rozmawiała z mężczyzną, przyznał się do kradzieży i zobowiązał się naprawić szkodę – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

54-latek z obietnicy się jednak nie wywiązał. Dlatego poszkodowana kobieta zgłosiła się po pomoc do policjantów. Wartość skradzionych kwiatów wyceniła na 280 złotych.

- Policjanci dotarli do 54-letniego mieszkańca Gostynia i przestawili mu zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Tłumaczył, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. 54-latek został skazany na miesiąc ograniczenia wolności oraz zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody - informuje M. Curyk.

Oby tym razem naprawił szkodę...

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