Młodzi kierowcy z powiatu górowskiego stracili prawa jazdy. Za ciężką nogę

Młodzi i szybcy

20-latka kierująca seatem została zatrzymana przez policjantki górowskiej drogówki w miejscowości Borszyn Mały.

- Kierująca jechała 98 km/h w terenie zabudowanym w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h. 20-latka przekroczyła dopuszczalną prędkość o 58 km/h. Mieszkanka gminy Niechlów została ukarana mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. złotych oraz 13 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym mundurowi zatrzymali prawo jazdy na trzy miesiące – mówi Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Tego samego dnia, półtorej godzony później w Górze na ul. Wierzbowej wpadł 21-letni mieszkaniec tego miasta.

- W miejscu gdzie dokonano pomiaru prędkości znajduje się strefa zamieszkania i obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wykonany przez mundurowych pomiar wskazał prędkość pojazdu marki Volkswagen 75 km/h. Za kierownicą siedział 21-letni mężczyzna, który przekroczył prędkość o 55 km/h. Jak się okazało to nie pierwszy raz, kiedy 21- letni mieszkaniec Góry zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Popełnił wykroczenie w warunkach recydywy i został ukarany mandatem karnym w wysokości 3 tys. złotych i 13 punktami karnymi - dodaje M. Nieborak.

On także stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

"Bezpieczna prędkość to większa szansa na unikniecie wypadku i mniejsze skutki ewentualnego zderzenia" - przypomina policja.

