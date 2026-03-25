Znamy muzyczne gwiazdy XXXIII Dni Śmigla. Trzydniowe święto miasta w maju

Trzy dni Dni Śmigla

Trzydziesta trzecia edycja Dni Śmigla potrwa trzy dni. Święto miasta odbędzie się w dniach 22-24 maja. Każdy dzień wypełnia niepowtarzalne atrakcje.

Dni Śmigla rozpocznie w piątek (22 maja) o godz. 15:00 uroczysta sesja Rady Miejskiej Śmigla. Potem zaplanowano dwa koncerty. Na Placu Targowym o godz. 19:00 wystąpi Kacper Błoński znany jako Blonsky - polski youtuber, influencer, raper i freak fighter. O 21:00 na scenę wyjdzie raper SOBOTA (Michał Sobolewski), znany także jako S.O.B. Szekspir i eSOBe. Dzień zakończy klubowa noc z Fat Beat DJ’s Team, która rozpocznie się o godz. 22:00.

Drugi dzień Dni Śmigla – sobota (23 maja) to m.in. kilka wydarzeń sportowych. Pierwszym z nich będzie Rodzinny Rajd Rowerowy, który wyruszy na trasę o godz. 9:00 sprzed śmigielskich wiatraków.

Po południu i wieczorem zaplanowano kolejne dwa koncerty. O godz. 18:00 na scenie wystąpi Piękni i Młodzi Dawid Narożny, grający muzykę disco polo i dance euro disco. Dwie godziny później nie lada gratka dla fanów rocka, czyli koncert zespołu IRA. Ostatnim punktem sobotniego programu będzie o 22:00 Prisoners Show, muzyczny duet DJ-skie wcielający się podczas imprezy w rolę zbiegłych więźniów.

W niedzielę (24 maja) zaplanowano m.in. Rodzinny Festiwal Biegowy na stadionie miejskim i warsztaty hobby horse na kompleksie boisk Orlik. Po południu na scenie zaprezentują się Flying Flower Marina Laikina, tancerze z grupy Pryzmat, wokaliści studia Muzol i mażoretki Iris.

Dni Śmigla zakończy o godz. 18:00 koncert Zenona Martyniuka. Jednego z najpopularniejszych wokalistów gatunku disco polo i współautora nazwy tego gatunku, wokalisty zespołu Akcent.

Szczegółowy program:

i Autor: smigiel.pl/ Archiwum prywatne