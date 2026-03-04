Nieobyczajny wybryk koło sądu w Gostyniu. 19-latek stanie przed sądem

Od wybryku do celi

Na miejsce wysłany został patrol policji, który zastał w rejonie sądu sprawcę wybryku. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Trzebnicy.

- Młody mężczyzna miał tam oddawać mocz. Mężczyzna przyznał się do nieobyczajnego wybryku - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci zauważyli, że samochód 19-latka zaparkowany jest w miejscu zakazu zatrzymywania się.

- Podczas sprawdzenia w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane w styczniu bieżącego roku za kierowanie pod działaniem narkotyków. Początkowo mężczyzna utrzymywał, że nie kierował pojazdem, a do sądu przyjechał z ojcem. Gdy funkcjonariusze prowadzili interwencję dyżurny jednostki zweryfikował zapis monitoringu, który ujawnił, że mężczyzna przyjechał sam i siedział za kierownicą - mówi policjantka.

Mundurowi skontrolowali także volkswagena młodego mężczyzny i znaleźli w nim niewielką ilość marihuany.

- Funkcjonariusze przeprowadzili test na zawartość środków odurzających w organizmie nastolatka. Okazało się, że znajduje się pod ich wpływem.Od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań - dodaje M. Curyk.

Mężczyzna został zatrzymany.

Za nieobyczajny wybryk oraz nieprawidłowe parkowanie 19-latek ukarany został mandatem karnym. Czeka go jeszcze sprawa w sądzie za kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz posiadanie narkotyków. Jeżeli wynik badań krwi potwierdzi, że znajdował się pod wpływem środka odurzającego to także za kierowanie pojazdem pod jego wpływem.

