Notorycznie blokował numer alarmowy 112. Gostynianin trafił za kratki

Joanna Haliasz
2026-10-07 9:08

51-letni mieszkaniec Gostynia wielokrotnie dzwonił na numer alarmowy 112, czym świadomie utrudniał pracę Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Został za to prawomocnie skazany na karę grzywny, ale mężczyzna jej nie zapłacił.

Dwaj policjanci prowadzą skutego mężczyznę do celi. O karze za blokowanie numeru 112 przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Telefony bez potrzeby

51-latek zatrzymany został w miejscu swojego zamieszkania, w Gostyniu. Mężczyzna był poszukiwany w związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącym wykonania kary.

- Jak wynika z prawomocnego wyroku, w okresie od 1 kwietnia do 5 maja 2025 roku w Poznaniu mężczyzna wielokrotnie wykonywał połączenia na numer alarmowy 112, umyślnie utrudniając w ten sposób funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Za popełnione wykroczenie sąd wymierzył mu karę grzywny. Mężczyzna nie uiścił jednak zasądzonej należności. W związku z niewykonaniem kary sąd wydał zarządzenie o jego doprowadzeniu do zakładu karnego -  mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci zatrzymali 51-latka, a następnie doprowadzili go do Zakładu Karnego w Rawiczu. Spędzi tam 10 dni zasądzonej kary zastępczej.

Kiedy na 112?

Na numer alarmowy 112 dzwoni się tylko w sytuacji zagrożenia, jak na przykład wypadek, czy pożar. Gdy ktoś traktuje go jak infolinie, by spytać o rozkład jazdy zajmuje linię i uwagę operatora. W tym samym czasie może próbować dodzwonić się uczestnik wypadku, świadek pożaru, czy osoba z zawałem serca potrzebująca natychmiastowej pomocy. W ratownictwie liczy się każda sekunda, takie nieuzasadnione telefony mogą kosztować czyjeś życie.

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