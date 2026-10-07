Telefony bez potrzeby

51-latek zatrzymany został w miejscu swojego zamieszkania, w Gostyniu. Mężczyzna był poszukiwany w związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącym wykonania kary.

- Jak wynika z prawomocnego wyroku, w okresie od 1 kwietnia do 5 maja 2025 roku w Poznaniu mężczyzna wielokrotnie wykonywał połączenia na numer alarmowy 112, umyślnie utrudniając w ten sposób funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Za popełnione wykroczenie sąd wymierzył mu karę grzywny. Mężczyzna nie uiścił jednak zasądzonej należności. W związku z niewykonaniem kary sąd wydał zarządzenie o jego doprowadzeniu do zakładu karnego - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci zatrzymali 51-latka, a następnie doprowadzili go do Zakładu Karnego w Rawiczu. Spędzi tam 10 dni zasądzonej kary zastępczej.

Kiedy na 112?

Na numer alarmowy 112 dzwoni się tylko w sytuacji zagrożenia, jak na przykład wypadek, czy pożar. Gdy ktoś traktuje go jak infolinie, by spytać o rozkład jazdy zajmuje linię i uwagę operatora. W tym samym czasie może próbować dodzwonić się uczestnik wypadku, świadek pożaru, czy osoba z zawałem serca potrzebująca natychmiastowej pomocy. W ratownictwie liczy się każda sekunda, takie nieuzasadnione telefony mogą kosztować czyjeś życie.

Na hulajnogę? Na rower? Tylko w kasku!