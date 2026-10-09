W drodze do pracy

Wszystko wydarzyło się ok. godz. 5:30 na Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 309, na jezdni w kierunku Poznania.

- Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym 40-letni mieszkaniec Rydzyny, jadąc w kierunku Poznania, podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy doprowadził do zderzenia z jadącą środkowym pasem kierującą Seatem 38-letnią mieszkanką Leszna. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault został ukarany przez policjantów mandatem karnym - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

W wyniku zderzenia osobówka zjechała na rozdzielający dwie jezdnie trawnik, przebiła znajdujące się na nim bariery i zatrzymała na pasie do jazdy w stronę Wrocławia.

Kobieta jechała do pracy. Jej auto zostało mocno uszkodzone i nie mogła nim już kontynuować jazdy.

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