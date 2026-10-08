Do szkoły z nożem

Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół podstawowych na terenie powiatu gostyńskiego.

- W miniony wtorek otrzymaliśmy zgłoszenie ze szkoły podstawowej dotyczące 13-letniego ucznia, który przyszedł do szkoły mając w plecaku nóż. Chłopiec pokazał go koledze. Informacja o tym została przekazana nauczycielom, a dyrekcja niezwłocznie powiadomiła policję - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci przeprowadzili na miejscu rozmowy ze świadkami, zabezpieczyli nóż oraz ustalali okoliczności i przebieg zdarzenia.

- Jak ustalili, przez cały pobyt w szkole chłopiec nie wyjął noża z plecaka. Z uwagi na wiek chłopca, czynności prowadzone są zgodnie z przepisami dotyczącymi osób nieletnich - dodaje M. Curyk. - W tej sytuacji bardzo ważna była szybka i właściwa reakcja uczniów oraz dyrekcji szkoły. Informacja została niezwłocznie przekazana osobom dorosłym, a następnie policji, dzięki czemu funkcjonariusze mogli szybko podjąć działania.

Policja nie informuje, jakiego typu i wielkości był nóż, który 13-latek przyniósł do szkoły. Ani o tym, jak się z niego tłumaczył. Wiadomo natomiast, że czeka go za to sprawa w sądzie rodzinnym i nieletnich.

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