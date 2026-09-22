Pasażer uciekł z miejsca, nie udzielając kierowcy pomocy. Wypadek niedaleko Gostynia

Joanna Haliasz
2026-09-22 10:12

34-letni mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut nieudzielenia pomocy. Był pasażerem BMW, które wczoraj późnym wieczorem dachowało między Gostyniem a Grabonogiem. Nieprzytomnego kierowcę znaleźli policjanci.

Włączone niebieskie koguty na dachu radiowozu policyjnego w nocy. O wypadku pod Gostyniem przeczytasz w Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Ucieczka z miejsca wypadku

Do zdarzenia doszło wczoraj (21 września) ok. godz. 21:30. Kierujący BMW zjechał z drogi, wpadł do rowu i tam dachował. Jak ustalili policjanci, w samochodzie oprócz kierowcy jechał także pasażer, który uciekł z miejsca wypadku.  

- Kiedy policjanci dotarli na miejsce, kierujący był nieprzytomny. Został wyciągnięty z samochodu przez służby i przetransportowany do szpitala w Lesznie. 27-latek doznał licznych obrażeń głowy i kręgosłupa. W krótkim czasie zatrzymali również pasażera BMW. To 34-latek, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem nieudzielenia pomocy kierującemu, który po zdarzeniu był nieprzytomny. 34-latek prawdopodobnie niebawem usłyszy zarzut. 

Jak się okazało, 27-letni kierowca BMW w ogóle nie powinien siadać za kółkiem. Policjanci ustalili, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 

To nie było jedyne zdarzenia drogowe tego dnia w tym miejscu. Przed godz. 14:00 kierująca Toyotą 47-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście, kobiecie nic się nie stało.

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