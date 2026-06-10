Zaczepieni i pobici

Policja dowiedziała się o zdarzeniu wczoraj (9 czerwca) od dwóch mężczyzn, którzy zgłosili się do komendy w Lesznie.

- Do leszczyńskiej komendy zgłosiło się dwóch mieszkańców gminy Rydzyna, którzy poinformowali, że minionej soboty w godzinach nocnych wracając wraz z rodziną z purtelamu w Rydzynie na Alei Kasztanowej zostali zaczepieni, a następnie zaatakowani przez młodych mężczyzn siedzących na pobliskim murku. W efekcie trzy osoby zostały pobite, a także pokopane przez kilku młodych sprawców – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Policjanci są w trakcie przesłuchiwania świadków zdarzenia.

- Zbierają materiał dowodowy zmierzając do ustalenia tożsamości wszystkich sprawców zdarzenia, ale przede wszystkim do ich zatrzymania – dodaje M. Żymełka.

Poszkodowani opisali zdarzenie w mediach społecznościowych. Zwrócili też uwagę na miejsce, w którym doszło do ataku. Popularna wśród spacerowiczów czy rowerzystów Aleja Kasztanowa jest nieoświetlona.

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