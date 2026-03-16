Ponad 3 promile alkoholu u kobiety za kółkiem. Jechała z Wrocławia, wpadła we Wschowie

Joanna Haliasz
2026-03-16 11:02

37-letnia mieszkanka Wrocławia została zatrzymana we Wschowie w sobotę (14 marca) przed południem. Wyraźnie było czuć od niej alkohol. Wynik badania i stan kobiety zszokował policjantów.

Autor: KPP Wschowa/Lubuska Policja/ Archiwum prywatne

Pijana i szczera

W sobotnie przedpołudnie policjanci wschowskiej drogówki otrzymali informację o osobowym renault, którego kierowca może być nietrzeźwy. Wskazywać miał na to tor jazdy samochodu. Policjanci ruszyli za pojazdem i zatrzymali go na jednej z ulic Wschowy.

- Po otwarciu drzwi od pojazdu, wyczuli od kierującej bardzo silną woń alkoholu. W związku z tym przebadali 37-letnią mieszkankę Wrocławia na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik zszokował policjantów, bowiem na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego pojawiły się ponad 3 promile alkoholu – mówi Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Mimo wysokiego wyniku mowa kobiety nie było bełkotliwa i brzmiała całkiem „trzeźwo”.

- Kobieta siedząca „za kółkiem” oświadczyła, że wyjechała niedawno z  Wrocławia i pokonała ponad 100 kilometrów jadąc drogą ekspresową, a następnie krajową – dodaje M. Cieślakowski.

37-latka jechała w takim stanie do rodziny, mieszkającej w jednej z miejscowości na terenie gminy Wschowa. 

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. O karze dla niej zdecyduje sąd. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzeni pojazdów.

tomasz włosok - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY
