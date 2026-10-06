Bez zgody na pobyt

Mężczyzna został zatrzymany przez gostyńskich policjantów do kontroli drogowej w Kuczynie. 31-letni obywatel Nepalu jechał Oplem przez miejscowość z prędkością 101 km/h, mimo obowiązującego w tym miejscu ograniczenia do 50 km/h.

- Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych. Za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień usłyszał zarzut. W tej sprawie materiały zostaną skierowane do sądu - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Ale na tym się nie skończyło.

- Podczas sprawdzenia dokumentów okazało się, że 31-latek przebywa na terytorium Polski nielegalnie. Jego wiza uprawniająca do pobytu w Polsce wygasła w kwietniu 2025 roku. Ponadto wojewoda odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski - dodaje M. Curyk.

Dlatego Nepalczyk został zatrzymany przez policjantów, a następnie doprowadzony do placówki straży granicznej Poznań-Łowica. "Tam w związku z nieuregulowanym pobytem został pouczony o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium innego państwa obszaru Schengen" - przekazała gostyńska policja.

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