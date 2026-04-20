Pożar w szpitalu we Wschowie. Na miejscu pracują służby

Ogień w szpitalu

Zgłoszenie o pożarze w Nowym Szpitalu we Wschowie wpłynęło do strażaków dziś (20 kwietnia) przed godz. 14:00. Na miejsce zadysponowanych zostało 15 zastępów straży pożarnych. Na miejscu obecny jest również komendant powiatowy PSP, który przejął dowodzenie akcją.

- Ostatnia informacja od kierującego działaniem - 35 osób ewakuowanych, w tym dwie osoby z personelu podtrute produktami spalania. Na chwilę obecną pożar się nie rozprzestrzenia - powiedział Radiu Eska st. bryg. Tomasz Maciejewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. - Pierwsza informacja była o pożarze balkonu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pożarem objęte było poddasze szpitala.

Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. I za wcześnie jeszcze, by mówić o jego prawdopodobnych przyczynach. Na miejscu obecna jest również policja.

