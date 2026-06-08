Lipiec 2026 roku w Sławie zapowiada się wyjątkowo gorąco. Jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się w dniach 8–11 lipca na terenie ośrodka SCKiW. Organizatorzy postawili na maksymalne wykorzystanie przestrzeni nad Jeziorem Sławskim, tworząc miasteczko festiwalowe z unikalnym klimatem.

Światowa legenda nad brzegiem jeziora

Głównym wydarzeniem tegorocznej edycji jest koncert Busty Rhymesa. Amerykańska gwiazda, znana z niesamowitej techniki i bycia jednym z najszybszych raperów w historii, wystąpi na scenie głównej zlokalizowanej bezpośrednio przy tafli wody. To rzadka okazja, by zobaczyć artystę tej rangi w tak malowniczych okolicznościach przyrody.

Pojedynek generacji: Mainstream kontra Old School

Festiwal został podzielony na strefy, które zadowolą każdego fana rapu:

Main Stage & Rap Plaża: Tu rządzić będą giganci współczesnych list przebojów. Zobaczymy m.in. Matę, Bedoesa 2115, White’a 2115, Kizo oraz Malika Montanę . Skład uzupełnią artyści stawiający na technikę i emocje, tacy jak Pro8l3m, Oki, Szpaku, Sobel i Gibbs. Fani klubowych brzmień mogą liczyć na występy Żabsona, ReTo oraz Bambi.

Tu rządzić będą giganci współczesnych list przebojów. Zobaczymy m.in. oraz . Skład uzupełnią artyści stawiający na technikę i emocje, tacy jak Fani klubowych brzmień mogą liczyć na występy oraz Old School Stage: To miejsce dla tych, którzy wychowali się na klasyce. Na scenie pojawią się legendy budujące fundamenty polskiego hip-hopu: Paktofonika, Molesta Ewenement, Sokół, O.S.T.R., Tede, Pezet, Donguralesko oraz Slums Attack.

Łącznie muzyka będzie rozbrzmiewać z pięciu niezależnych stref, w tym z alternatywnych Tiger Stage i Aqua Stage oraz Camping Stage ulokowanej przy polu namiotowym.

Więcej niż koncerty: Sport, graffiti i domy na wodzie

Rap Stacja to nie tylko muzyka, ale pełny lifestyle. W ciągu dnia uczestnicy mogą korzystać z bogatej infrastruktury rekreacyjnej:

Sporty wodne: Wake park i motorówki.

Wake park i motorówki. Aktywność na lądzie: Korty tenisowe, turnieje streetballu i bitwy breakdance.

Korty tenisowe, turnieje streetballu i bitwy breakdance. Klimat: Strefa graffiti, przestrzeń chillout oraz specjalna Strefa Konopna (Biała Małpa).

Dla osób szukających wyjątkowego komfortu, poza tradycyjnym polem namiotowym (dostępnym już od 7 lipca), przygotowano bazę noclegową w Zakątku Izabela, oferującym domy na wodzie.

i Autor: Rap Stacja/ Facebook

Bilety i logistyka

Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi w środę, 8 lipca, podczas wielkiego Before Party. Ceny karnetów zależą od momentu zakupu:

Karnet 3-dniowy: od 499 zł do 550 zł.

od 499 zł do 550 zł. Karnet Rodzinny (2+1): od 1020 zł do 1120 zł.

od 1020 zł do 1120 zł. Karnet VIP: od 850 zł do 900 zł.

Patronat medialny nad tym jubileuszowym wydarzeniem objęło Radio Eska. Wszystko wskazuje na to, że 10. edycja Rap Stacji przejdzie do historii jako największe wydarzenie hip-hopowe tego lata.

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