Wniosek o głosowanie i pytanie do mieszkańców

Petycja dotycząca zorganizowania referendum lokalnego wpłynęła do Urzędu Miasta Leszna 28 września 2026 roku. Wnioskodawca proponuje, aby Rada Miejska przyjęła uchwałę poddającą pod bezpośrednie głosowanie mieszkańców jedno pytanie:

„Czy popiera Pan / Pani dalsze finansowanie klubu sportowego Unia Leszno z budżetu miejskiego Leszna?”

W uzasadnieniu wniosku zwrócono uwagę na dyskusje prowadzone na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych. W piśmie zawarto stwierdzenie:

„Finansowanie prywatnego klubu sportowego z podatków mieszkańców jak najbardziej stanowi sprawę dotyczącą wspólnoty samorządowej Leszna”.

Autor dokumentu wskazuje, że mieszkańcy powinni mieć prawo do bezpośredniego wyrażania opinii w kwestii rozdysponowywania środków publicznych.

Dane z portalu Wikinews: Jak kształtowały się dotacje dla Unii Leszno?

Kwestia finansowania stała się przedmiotem publicznego zainteresowania m.in. za sprawą portalu Wikinews. Redakcja serwisu wystąpiła do Urzędu Miasta Leszna z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, pytając o kwoty przekazane klubowi w latach 2019–2026.

Z zestawienia przygotowanego przez Wydział Kultury i Sportu wynikają następujące dane o wsparciu finansowym dla Unii Leszno:

2019: 2 595 000 zł

2 595 000 zł 2020: 1 025 000 zł

1 025 000 zł 2021: 722 500 zł (najniższy spadek dotacji)

722 500 zł 2022: 1 565 000 zł

1 565 000 zł 2023: 1 520 000 zł

1 520 000 zł 2024: 2 014 000 zł

2 014 000 zł 2025: 2 070 000 zł

2 070 000 zł 2026: 3 030 000 zł (najwyższa kwota w historii)

Z danych opublikowanych przez Wikinews wynika, że nakłady na 2026 rok są o ponad milion złotych wyższe w porównaniu z kwotą z 2024 roku.

Autor: https://pl.wikinews.org// Materiały prasowe

Procedura formalna: Wniosek trafia do radnych

Sprawa petycji wchodzi w etap oceny formalnej. Jutro (03.11) wnioskiem o referendum zajmie się miejska Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która przeprowadzi jego analizę.