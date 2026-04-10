Rowerzysta walczy o życie. Gostyńska policja szuka kierowcy, który go potrącił

Rowerzysta walczy o życie

W czwartek (9 kwietnia) przed godz. 21:00 gostyńska policja otrzymała zgłoszenie o potraceniu rowerzysty na drodze Piaski-Godurowo.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy od kierowcy przejeżdżającego tą drogą, który zauważył na jezdni leżący rower. Gdy się zatrzymał zauważył, że na poboczu leży mężczyzna. Jak ustalili policjanci, 41-letni rowerzysta ubrany w kurtkę z elementami odblaskowymi, poruszający się rowerem wyposażonym w oświetlenie został potrącony przez nieznany na te chwilę pojazd – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Poszkodowany mężczyzna w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

- Sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca wypadku. Obecnie prowadzimy intensywne czynności mające na celu jego ustalenie – mówi M. Curyk.

Policja w Gostyniu prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o tym zdarzeniu.

