Schronisko w Henrykowie zaprasza na "Słodkie powitanie wiosny". Z ciasteczkami i Unią Leszno

Poznaj, pospaceruj i adoptuj

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie koło Leszna odwiedzać można codziennie, także w niedziele i święta. Kilak razy w roku organizowane są tam też specjalne dni otwarte, z dodatkowymi atrakcjami dla gości. Tym razem będzie to "Słodkie powitanie wiosny", na które schronisko zaprasza w sobotę w godz. 11:00-13:00.

- Dlaczego słodkie? Bo zaczęliśmy współpracę z cukiernią, która wyszła z propozycją umieszczenia podobizn naszych podopiecznych na ciastkach. Nabywając takie ciastko można wspomóc naszych podopiecznych w schronisku. Będzie można wejść do kociarni, pobawić się z kociakami, wyjść z psiakiem na spacer. Oczywiście liczba psów jest ograniczona, bo nie wszystkie będą mogły wyjść z kojców z osobami postronnymi - mówi Małgorzata Buczyńska, kierownik schroniska.

W schronisku pojawią się też goście specjalni.

- Odwiedzą nas również panowie z Unii Leszno. Będą mieli swoje stoisko, na którym też będą się działy różne fajne rzeczy - mówi M. Buczyńska.

Leszczyński klub żużlowy regularnie wspiera schronisko zakupami karmy, a teraz chce pomóc także w adopcji bezdomniaków z Henrykowa. Możliwe, że na programach meczowych będzie umieszczał również zdjęcia psów i kotów ze schroniska, które szukają nowych domów.

W schronisku w Henrykowie przebywa obecnie blisko 90 psów.