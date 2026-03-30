Na kucach i dużych koniach

Halowe Mistrzostwa Polski i Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży trwały od 25 do 29 marca. Do finałów rozgrywanych w kilku grupach zakwalifikowało się blisko 260 jeźdźców. Wśród nich była Ewa Białozor na klaczy Svala 42 z Klubu Sportowego Pieńki na Podlasiu.

- Wyjechaliśmy o 2-iej nad ranem. Startowałam w Juniorze Młodszym 115 cm. miałam prę błędów, ale wiem co poprawić na później. Wyjdę do dekoracji, ale na podium nie ma szansy - mówiła po swoim starcie młoda uczestniczka. - Trenuje mnie pani Agnieszka Sztanderska. Jeżdżę konno od siedmiu lat, a startuje od jakiś trzech-czterech.

Niemal każdemu przejazdowi na parkurze towarzyszył ogromny doping z widowni. Pula nagród też była duża - wynosiła 101 tys. złotych.​ Najlepsi jeźdźcy otrzymali medale, puchary, nagrody finansowe i rzeczowe.

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików na kucach w skokach przez przeszkody zwyciężyła Antonina Grzyb na kucu ANAPON MOONLIGHT DANCER.

Halowe Mistrzostwa Polski Kuców gr. D w skokach przez przeszkody wygrała Anna Korus na kucu JYBORA, z KJ Stajnia Przylesie Borzęta.

Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody gr. A1 zwyciężyła Zofia Ruskowska na koniu CYKOR z JKS Rywa.

Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody gr. A0 wygrał Feliks Szołtysek na KLARZE, z KJ Trachy Sośnicowice.

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach przez przeszkody wygrał Alex Stępień z ETIUDĄ M, LZJ Drama Zbrosławice.

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w skokach przez przeszkody DK zwyciężyła Sara Wieromiejczyk na koniu SCENDRA DU MONUMENT Z KS Gajewniki.

Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody gr. D bis wygrała Anna Korus na HENNIE, z KJ Stajnia Przylesie Borzęta.

Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody na Kucach gr. C wygrała Karolina Zielińska na kucu BONNY EL, Akademia Jeździecka Dawidy.

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski zorganizował Jeździecki Klub Sportowy PRZYBYSZEWO.

