Biegiem i marszem

Ultramaraton Wsparcia wystartował w minioną sobotę, tuż po godz. 10:00 z parkingu przy ul. Jesionowej 13 w Lesznie. Na tę okoliczność stal się on też miejscem pikniku rodzinnego dla uczestników tego wydarzenia. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz wiele sportowych emocji.

W Ultramaratonie Wsparcia wystartowało 95 osób. Wszyscy przebiegli w sumie 1423 km. Za każdy kilometr biegu organizatorzy wydarzenia Red Line przekazali złotówkę dla małej bohaterki akcji, czyli 1432 złote.

- Łącznie z całego wydarzenia - z puszek, licytacji internetowych i zbiórek - zebrano na leczenie i rehabilitację Lilianki z Kąkolewa 17 553 złote - poinformował Patryk Hampel, współorganizator imprezy.

24-godzinny Ultramaraton Wsparcia dał nie tylko radość uczestnikom z niesienia pomocy, ale i z własnych sportowych wyników.

Mężczyźni bieg z rekordem trasy:

Adam Lorek 159,3 km Jakub Nierdośpał z Poznania 137,7 km Dominik Wojciechowski 78,3 km

Mężczyźni marsz z rekordem trasy:

Tomasz Błażejczak 110,7 km Robert Gościniak 27 km Wiesław Hampel - 24,3 km.

Kobiety bieg:

Jolanta Gidaszewska 45,9 km Monika Łakoma 37,5 km Beata Mikołajewicz 35,1 km.

Kobiety marsz: Edyta Hampel 27 km Karolina John-Gościniak 27 km Edyta Tyrcha 18,9 km

Organizatorzy podali też datę przyszłorocznego Ultramaratonu Wsparcia. Jego czwarta edycja odbędzie się 3 lipca 2027 roku.