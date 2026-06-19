Biegiem i marszem
Ultramaraton Wsparcia wystartował w minioną sobotę, tuż po godz. 10:00 z parkingu przy ul. Jesionowej 13 w Lesznie. Na tę okoliczność stal się on też miejscem pikniku rodzinnego dla uczestników tego wydarzenia. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz wiele sportowych emocji.
W Ultramaratonie Wsparcia wystartowało 95 osób. Wszyscy przebiegli w sumie 1423 km. Za każdy kilometr biegu organizatorzy wydarzenia Red Line przekazali złotówkę dla małej bohaterki akcji, czyli 1432 złote.
- Łącznie z całego wydarzenia - z puszek, licytacji internetowych i zbiórek - zebrano na leczenie i rehabilitację Lilianki z Kąkolewa 17 553 złote - poinformował Patryk Hampel, współorganizator imprezy.
24-godzinny Ultramaraton Wsparcia dał nie tylko radość uczestnikom z niesienia pomocy, ale i z własnych sportowych wyników.
Mężczyźni bieg z rekordem trasy:
- Adam Lorek 159,3 km
- Jakub Nierdośpał z Poznania 137,7 km
- Dominik Wojciechowski 78,3 km
Mężczyźni marsz z rekordem trasy:
- Tomasz Błażejczak 110,7 km
- Robert Gościniak 27 km
- Wiesław Hampel - 24,3 km.
Kobiety bieg:
- Jolanta Gidaszewska 45,9 km
- Monika Łakoma 37,5 km
- Beata Mikołajewicz 35,1 km.
Kobiety marsz:
- Edyta Hampel 27 km
- Karolina John-Gościniak 27 km
- Edyta Tyrcha 18,9 km