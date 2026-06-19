Sporo kilometrów i pieniędzy dla Lilianki z Kąkolewa. Podsumowano III Ultramaraton Wsparcia w Lesznie [ZDJĘCIA/FILM]

Joanna Haliasz
2026-06-19 13:44

Wspólnie pokonano sporo kilometrów i zebrano niemałe pieniądze dla Lilianki z Kąkolewa. Organizatorzy podsumowali II Ultramaraton Wsparcia 24h non-stop w Lesznie. Ta nietypowa sportowo-piknikowa akcja charytatywna odbyła się w miniony weekend. Towarzyszyły jej m.in. internetowe licytacje.

Biegiem i marszem

Ultramaraton Wsparcia wystartował w minioną sobotę, tuż po godz. 10:00 z parkingu przy ul. Jesionowej 13 w Lesznie. Na tę okoliczność stal się on też miejscem pikniku rodzinnego dla uczestników tego wydarzenia. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz wiele sportowych emocji. 

W Ultramaratonie Wsparcia wystartowało 95 osób. Wszyscy przebiegli w sumie 1423 km. Za każdy kilometr biegu organizatorzy wydarzenia Red Line przekazali złotówkę dla małej bohaterki akcji, czyli 1432 złote.

- Łącznie z całego wydarzenia - z puszek, licytacji internetowych i zbiórek - zebrano na leczenie i rehabilitację Lilianki z Kąkolewa 17 553 złote - poinformował Patryk Hampel, współorganizator imprezy. 

24-godzinny Ultramaraton Wsparcia dał nie tylko radość uczestnikom z niesienia pomocy, ale i z własnych sportowych wyników. 

Mężczyźni bieg z rekordem trasy:

  1. Adam Lorek 159,3 km
  2. Jakub Nierdośpał z Poznania 137,7 km
  3. Dominik Wojciechowski 78,3 km

Mężczyźni marsz z rekordem trasy:

  1. Tomasz Błażejczak 110,7 km
  2. Robert Gościniak 27 km
  3. Wiesław Hampel - 24,3 km.

Kobiety bieg:

  1. Jolanta Gidaszewska 45,9 km
  2. Monika Łakoma 37,5 km
  3. Beata Mikołajewicz 35,1 km.

Kobiety marsz: 

  1. Edyta Hampel 27 km
  2. Karolina John-Gościniak 27 km
  3. Edyta Tyrcha 18,9 km
Organizatorzy podali też datę przyszłorocznego Ultramaratonu Wsparcia. Jego czwarta edycja odbędzie się 3 lipca 2027 roku. 

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