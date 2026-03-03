Statek w naprawie, pająk już jest. Trwa modernizacja placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Lesznie [ZDJĘCIA]

Zabawowy raj pośród zwierząt

Największą atrakcją placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Lesznie jest największy jego element, czyli statek piracki. Przez lata zabaw jego elementy stopniowo ulegały niszczeniu.

Od kilku miesięcy statek jest w kompleksowej naprawie, która wymagała m.in. demontażu całego kadłuba i podkładu. Zakres prac obejmuje m.in. odmalowanie statku i wymianę zniszczonych jego elementów na nowe, w tym lin wspinaczkowych i zjeżdżalni oraz piaskownicy obok, wymianę i powiększenie bezpiecznej, miękkiej nawierzchni przy statku.

Na placu zabaw zamontowano już kilka nowych urządzeń zabawowych, dostosowanych także dla niepełnosprawnych dzieci. Pojawiły się duże huśtawki, mała karuzela, bujaki i wielki czerwony pająk, na którego będzie można się wspinać, siadać, czy bujać się między jego długimi czarnymi nogami. W ten sposób powstanie integracyjny plac zabaw, na którym będzie mogło się bawić więcej dzieci, niż dotychczas. Całość nadal otoczona jest ogrodzeniem, bo to ciągle jeszcze teren budowy, więc nie można się tam jeszcze bawić.

Odnową placu zabaw zajmuje się firma Educarium z Bydgoszczy. Wszystko odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Prace kosztować będą blisko 700 tys. złotych.

Nowe atrakcje w Mini ZOO w Lesznie