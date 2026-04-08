Rezydencja z wielkimi nazwiskami w tle

Niewielkie Pawłowice, położone niedaleko Leszna, nie zdradzają na pierwszy rzut oka, jak wyjątkowy zabytek się tu znajduje. Dopiero gdy staniemy przed pałacem, widać skalę ambicji jego fundatorów.

Rezydencję wzniesiono w latach 1779–1783 dla Maksymilian Mielżyński. Projekt przygotował Carl Gotthard Langhans – twórca Brama Brandenburska, jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Europie.

Nad wystrojem wnętrz pracował z kolei Johann Christian Kammsetzer. To właśnie dlatego pałac w Pawłowicach uznawany jest za jedną z najcenniejszych realizacji klasycyzmu w regionie.

Luksus, który wyprzedzał epokę

Już w XVIII wieku pałac w Pawłowicach imponował rozwiązaniami, które wówczas należały do rzadkości.

Wnętrza zaprojektowano z ogromnym rozmachem – od reprezentacyjnej Sali Kolumnowej po eleganckie salony pełne detali inspirowanych sztuką europejską. W jednym z nich zachowały się dekoracje sprowadzone z Francji pod koniec XVIII wieku.

Według przekazów wyposażenie pojedynczych pomieszczeń pochłaniało ogromne środki, porównywalne z dużą częścią dochodów całego majątku.

Na szczególną uwagę zasługuje także system ogrzewania kanałowego. Ciepłe powietrze rozprowadzano specjalnymi przewodami ukrytymi w murach – rozwiązanie nowoczesne jak na swoje czasy i rzadko spotykane w tej części Europy.

Hrabia, którego wzięto za złodzieja

Z pałacem wiążą się również opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jedna z nich dotyczy potomka fundatora, także noszącego imię Maksymilian.

Jak głosi lokalna anegdota, hrabia – znany z zamiłowania do prostoty – został kiedyś zatrzymany przez policję, gdy jechał wozem z obornikiem. Funkcjonariusze nie uwierzyli, że skromnie ubrany mężczyzna jest właścicielem majątku i podejrzewali go o kradzież.

Historia kończy się zaskakująco: po wyjaśnieniu pomyłki hrabia miał nagrodzić policjantów za ich czujność.

Tajemnica zaginionego księgozbioru

Przed II wojną światową pałacowa biblioteka liczyła około 10 tysięcy tomów i należała do najcenniejszych prywatnych zbiorów w regionie.

Wojna doprowadziła do jej rozproszenia. Książki trafiały do różnych instytucji w Polsce i za granicą – według niektórych informacji egzemplarze z pawłowickimi oznaczeniami odnajdywano także w bibliotekach w Stanach Zjednoczonych.

To jedna z tych historii, które wciąż nie mają do końca zamkniętego rozdziału.

Park, który zachęca do spaceru

Pałac otacza rozległy, około 12-hektarowy park krajobrazowy. To przestrzeń, w której można na chwilę zwolnić i poczuć klimat dawnych rezydencji.

Wśród drzew uwagę przyciąga m.in. okazały tulipanowiec amerykański. Na przełomie czerwca i lipca pojawiają się na nim charakterystyczne kwiaty przypominające tulipany – to jeden z najbardziej efektownych momentów w roku.

Pałac, który przetrwał i wciąż można go zobaczyć

Dziś w pałacu działa Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki. Dzięki temu obiekt uniknął powojennej dewastacji i zachował swój historyczny charakter.

Zwiedzanie jest możliwe, choć najlepiej wcześniej uzgodnić wizytę z administracją obiektu.

Miejsce, które zaskakuje

Pałac w Pawłowicach to przykład tego, jak wiele niezwykłych historii kryje się poza najbardziej znanymi turystycznymi szlakami. Architektura najwyższej klasy, arystokratyczne tradycje i nutka tajemnicy sprawiają, że to miejsce potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy dobrze znają Wielkopolskę.