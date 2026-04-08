Ukradł przęsło z ogrodzenia stadionu w Pudliszkach. Trafi do aresztu

Notoryczny złodziej

Zawiadomienie o kradzieży złożyła Gmina Krobia, właściciel obiektu. Z ogrodzenia stadionu sportowego w Pudliszkach zniknęło przęsło.

- Policjant ustalił, że skradzione przęsło zostało oddane na złomowisko. Sprawcą okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który przyznał, że ukradł przęsło, a następnie sprzedał je jako złom, aby uzyskać pieniądze – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Funkcjonariusze zajmujący się wykroczeniami skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Mieli ku temu mocne podstawy.

- Jak ustalili, 28-latek był już wcześniej co najmniej 45 razy karany za kradzieże będące wykroczeniem – dodaje M. Curyk.

Sąd skazał 28-latka na 10 dni aresztu. Wyrok jest nieprawomocny.

