Trzymała narkotyki w sejfie. 20-latka z Gostynia usłyszała zarzut [FILM]

Sejf z karalną zawartością

Na trop 20 latki wpadli policjanci z wydziału kryminalnego gostyńskiej policji, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

- Realizując swoje zadania, funkcjonariusze dotarli do mieszkania 20-letniej mieszkanki Gostynia. Podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania, w łazience w podłodze funkcjonariusze znaleźli specjalnie zamontowany, ukryty sejf. W jego wnętrzu znajdowało się ponad 400 gramów zbrylonej substancji. Przeprowadzone badanie testerem narkotykowym wykazało, że zabezpieczona substancja to metamfetamina – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

20-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie. Młoda kobieta usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania. Sąd jednak zastosował wobec niej środki wolnościowe, w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. złotych.