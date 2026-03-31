W gminie Bojanowo ktoś strzela do lamp ulicznych. Władze gminy wydały komunikat [ZDJĘCIA]

Postrzelony pomysł

Jak informują władze Gminy Bojanowo, w wyniku strzelania z wiatrówki uszkodzonych zostało w „dużo” opraw oświetleniowych. Do niepokojących zdarzeń doszło „w ostatnim czasie”.

- Przypadkowy rykoszet lub śrut mogą zranić przechodnia, dziecko lub zwierzę. Ciemne punkty na mapie osiedla to także mniejszy komfort powrotów do domu po zmroku – czytamy w komunikacie do mieszkańców. – Naprawa opraw oświetleniowych jest finansowana z naszych wspólnych funduszy/podatków. Każda zniszczona lampa to pieniądze, które mogłyby zostać wydane na inne udogodnienia.

Władze gminy przypominają, że niszczenie mienia i stwarzanie zagrożenia jest karalne.

- Jeśli ktoś z Państwa posiada hobby strzeleckie, prosimy o korzystanie z wyznaczonych do tego miejsc (strzelnic), gdzie odbywa się to w sposób kontrolowany i bezpieczny – apelują do amatorów strzelania.

Władze proszą też mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawców zniszczeń – gwarantują anonimowość.

