W kieszeni i za kanapą. 25-latek zatrzymany w Kunowie z zarzutem za narkotyki

Joanna Haliasz
2026-05-07 10:04

Młody mężczyzna był pasażerem hondy, którą zatrzymali gostyńscy policjanci do kontroli w Kunowie. Kontrola nie była przypadkowa. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali wcześniej informacje o mężczyznach, którzy przywożą narkotyki do Gostynia. Szybko się potwierdziły.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Wyjazd zakończony zarzutem

Samochodem, który zatrzymali policjanci do kontroli w miejscowości Kunowo poruszało się trzech mieszkańców Poznania. Przeszukali każdego z nich.

- 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni trzy woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana oraz metamfetamina - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Kryminalni przeszukali także auto Poznaniaków.

- Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana. 25-latek przyznał, że narkotyki należą do niego - mówi policjantka. 

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 316 gramów narkotyków, w tym ponad 204 gramy metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany.

25-letni mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w warunkach recydywy - powrotu do przestępstwa po odbyciu kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Prokurator zastosował wobec niego środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 15 lat więzienia. 

