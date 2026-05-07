W kieszeni i za kanapą. 25-latek zatrzymany w Kunowie z zarzutem za narkotyki

Wyjazd zakończony zarzutem

Samochodem, który zatrzymali policjanci do kontroli w miejscowości Kunowo poruszało się trzech mieszkańców Poznania. Przeszukali każdego z nich.

- 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni trzy woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana oraz metamfetamina - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Kryminalni przeszukali także auto Poznaniaków.

- Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana. 25-latek przyznał, że narkotyki należą do niego - mówi policjantka.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 316 gramów narkotyków, w tym ponad 204 gramy metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany.

25-letni mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w warunkach recydywy - powrotu do przestępstwa po odbyciu kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Prokurator zastosował wobec niego środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 15 lat więzienia.

