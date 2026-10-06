Umowa podpisana, plac budowy przekazany

Prace budowlane mają ruszyć na dniach i potrwać około 20 miesięcy. Mieszkania będą miały od 28 do 54 metrów kwadratowych powierzchni. Będą 1-, 2- i 3-pokojowe. Wszystkie zostaną oddane w standardzie "pod klucz", czyli będą gotowe do zamieszkania. Sam budynek będzie wyposażony w windę, balkony i komórki lokatorskie. Obok niego powstanie parking i plac zabaw. Planowane jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, co ma przełożyć się na niskie koszty jego utrzymania.

O mieszkania w bloku mogą starać się osoby i rodziny, które nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego w Sławie, ale wykazują stabilne dochody pozwalające im na regularne opłacanie czynszu. Pierwszy nabór wniosków dla mieszkańców prowadził Urząd Miejski w Sławie i zakończył go kilka dni temu. Na jego stronie internetowej można śledzić informacje o ewentualnych naborach uzupełniających.

Blok zbuduje firma Alba z Wrocławia. Umowę w tej sprawie podpisano pod koniec września. Inwestycja kosztować będzie blisko 10 milionów złotych i pozwoli poszerzyć lokalną ofertę mieszkaniową.

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