Sprejem po ścianach

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę 20/21 marca w Poniecu. Sprawców ustalili policjanci z Posterunku Policji w Poniecu.

- Wandale dokonali uszkodzeń ośmiu obiektów – budynków mieszkalnych, gospodarczych, ogrodzeń oraz opuszczonych budynków. Mężczyźni nanieśli napisy m.in. na ogrodzenie kościoła w Poniecu oraz budynki PKP. Większość z nich dotyczyła identyfikacji ze środowiskiem kibiców, część z nich zawierała treści wulgarne. Wartość strat dla siedmiu obiektów wyniosła ponad 11 tys. złotych. Funkcjonariusze ustalają wartość strat ósmego obiektu – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zatrzymani 19-latkowie już usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia. Trzeciego sprawcę przesłuchanie dopiero czeka. Za uszkodzenie mienia każdemu z nich grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

