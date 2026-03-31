Oczekiwana latami Święciechowska

Zgodnie z zapowiedzią, we wtorek 7 kwietnia rozpocznie się najbardziej oczekiwana przez mieszkańców Zatorza modernizacja ulicy Święciechowskiej.

- Przebudowa obejmie odcinek od Ronda Zatorze do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego. I tak 7 kwietnia o godz. 10:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a następnie ten fragment drogi zostanie zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. W tym czasie modernizowany będzie także przejazd kolejowy. Dla pieszych pozostaje możliwość przejścia. Będzie ono odbywać się po jednej stronie ulicy naprzemiennie - mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.

Ten pierwszy etap prac na Święciechowskiej potrwać ma około 3-4 miesięcy. Prace wykona firma ADAMIETZ ze Strzelec Opolskich. Wartość robót budowlanych to blisko 45,5 mln złotych brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15 mln złotych.

Dzień później, w środę rozpocznie się przebudowa ulicy Henrykowskiej.

Henrykowska bez płyt i z rondem

W środę 8 kwietnia rozpocznie się druga zapowiadana wcześniej, ważna inwestycja drogowa - przebudowa ulicy Henrykowskiej w Lesznie.

- W ramach zadania powstanie m.in. rondo na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja, a cała ulica zyska nową nawierzchnię oraz ciąg pieszo-rowerowy. Na początku roboty na Henrykowskiej będą prowadzone od przejazdu kolejowego w kierunku przedszkola nr 12. W trakcie prac dojazd do szkoły i przedszkola oraz ulic Ustronie i Źródlanej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Rzemieślniczej. Ten etap robót potrwać ma również około 3 do 4 miesięcy - mówi M. Wiśniewski.

Generalnym wykonawcą tej inwestycji jest firma STRABAG, a wartość robót wynosi blisko 7 mln złotych brutto. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów inwestycji.

Święciechowska gotowa ma być za dwa lata, a Henrykowska jesienią przyszłego roku.

Halowe Mistrzostwa Polski i Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży Leszno 2026