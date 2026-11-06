Ostatnia jazda (?)

W minioną środę na ul. Zjazdowej w Koszanowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Mercedesa. Samochodem kierował 64-letni mieszkaniec Kościana.

Podczas sprawdzania kierującego funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. To jednak nie był koniec jego problemów. Mając świadomość ciążącego na nim zakazu, próbował uniknąć odpowiedzialności, podając policjantom dane osobowe innej osoby – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Policjanci zwieść się jednak nie dali. Szybko ustalili jego prawdziwą tożsamość. Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia (wczoraj) w trybie przyspieszonym doprowadzony do sądu.

Sąd skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. Orzekł również wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – mówi J. Lemański.

Na tym jednak nie koniec. 64-latek poniósł także konsekwencje za wykroczenie podania policjantom nieprawdziwych danych osobowych. Został za to ukarany mandatem karnym. O jego wysokości policja nie informuje.

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