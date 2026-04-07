Za kratki w świąteczny weekend. Poszukiwani zatrzymani przez leszczyńską policję

Joanna Haliasz
2026-04-07 12:39

W świąteczny weekend leszczyńscy policjanci zatrzymali 9 osób. Poszukiwane były przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Najstarsza z nich ma 72 lata.

Autor: pixabay/hak/ Archiwum prywatne

Poszukiwani zatrzymani w święta

Wszyscy zatrzymani podczas świątecznego weekendu to mężczyźni w wieku od 24 do 72 lat, mieszkańcy głównie regionu leszczyńskiego. Byli poszukiwani do odbycia kary od kilkunastu do blisko 200 dni pozbawienia wolności.

- Na 190 dni do zakładu karnego trafił już 32-letni mieszkaniec Leszna za kierowanie gróźb karalnych, natomiast na 150 dni 27-latek za kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości – informuje Komenda Miejska Policji w Lesznie.

To kolejne w tym roku osoby poszukiwane do odbycia kary i zatrzymane przez leszczyńską policję.

