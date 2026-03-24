Zablokowana DK12 w Dębowej Łęce po pożarze ciężarówki. Objazdy od S5 Leszno-Zachód [ZDJĘCIA]

Pożar elektrośmieci na drodze

Do zdarzenia doszło dziś (24 marca) ok. godz. 11:00 na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Dębowa Łęka. Podczas jazdy doszło do pożaru w naczepie ciągnika siodłowego, załadowanej elektrośmieciami. Wiadomo, że jechała do zakładu przetwarzania odpadów we Wschowie. Pojazdem kierował 50-letni mieszkaniec woj. wielkopolskiego. Nic mu się nie stało.

Ciężarówka została odłączona od naczepy, a strażacy przystąpili do jej gaszenia. Akcja nie jest łatwa, z uwagi na rodzaj materiałów, głównie tworzyw sztucznych. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa. Nad okolicą unosi się toksyczny, gęsty i ciemny dym.

Droga krajowa nr 12 na wysokości Dębowej Łęki została zablokowana dla ruchu. Od strony Wschowy objazdy wyznaczono przez Osową Sień. Od strony Wschowy objazdy wyznaczono przez Osowa Sień. Od strony Leszna ruch kierowany jest na objazdy już przy węźle Leszno-Zachód, dla samochodów osobowych przez Święciechowę i Osową Sień, a dla ciężarówek przez Lasocice.

