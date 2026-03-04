Zaginął 15-latek z Leszna. Był ubrany na czarno, w kurtkę z napisem "Bycza Armia"

Joanna Haliasz
2026-03-04 14:19

Zaginiony to Filip Józefowski. Wyszedł z domu w niedzielę (1 marca) po południu i do tej pory nie powrócił.

Zaginął 15-latek z Leszna. Był ubrany na czarno, w kurtkę z napisem Bycza Armia

i

Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Gdzie jest Filip?

Chłopak wyszedł z domu w niedzielę, a gdy nie wrócił rodzina w poniedziałek (2 marca) powiadomiła policję o jego zaginięciu. Leszczyńska policja prowadzi sprawę poszukiwawczą.

RYSOPIS: wiek z wyglądu 17-18 lat, wzrost 178 cm, szczupła budowa ciała, włosy krótkie koloru ciemnoblond, oczy koloru niebieskiego.

UBIÓR: spodnie dresowe koloru czarnego, bluza z kapturem koloru czarnego, kurtka koloru czarnego z napisem „Bycza Armia”, buty koloru biało- czarnego z logo firmy Nike, plecak koloru czerwonego z napisem „Pitbull”.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego Filipa lub mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Lesznie pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.

