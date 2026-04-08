Zaginął mieszkaniec Gostynia. Nie wrócił do domu, nie przyszedł do pracy

Joanna Haliasz
2026-04-08 12:11

Zaginiony to Sebastian Szopny. 41-latek wyszedł z domu w Lany Poniedziałek i od tamtej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje.

Autor: Fb KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Gdzie jest?

Poszukiwania mężczyzny prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

„Mężczyzna wyszedł z domu 6 marca około godziny 20:20. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. We wtorek mężczyzna nie pojawił się w miejscu pracy. W chwili zaginięcia ubrany był w odzież roboczą, spodnie ogrodniczki oraz czarne buty” – informuje gostyńska policja.

RYSOPIS mężczyzny: ma ok. 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie blond włosy, niepełne uzębienie, kolczyk w lewym uchu, lekko odstające uszy i widoczną bliznę pooperacyjną na brzuchu.

Ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego proszony jest o pilny kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu pod numerem telefonu 47 77 25 200 lub numerem alarmowym 112.

Kielecki PUP: Rusza kolejna pomoc dla bezrobotnych

Polecany artykuł:

Pomaganie mają we krwi. Team Fundacja szykuje serię charytatywnych imprez
Sprawdzian KULINARNEJ wiedzy w Hotelu Paradise 12. Dasz sobie radę?
Pytanie 1 z 16
Z czego składa się sos 1000 wysp?