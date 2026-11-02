Oszustwo na opał

Do zdarzenia doszło jeszcze w połowie października. Mężczyzna znalazł na jednej z popularnych platform ogłoszeniowych ofertę sprzedaży pelletu.

- Skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym, ustalając zakup 12 palet, tj. ponad 1000 kilogramów pelletu. Dostawa została wyznaczona na adres, za kilka dni. Następnie klient opłacił przelewami zakup w kwocie blisko 20 tysięcy złotych - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Niestety, dostawy towaru się nie doczekał. Gdy zdał sobie sprawę, że został oszukany powiadomił policję.

- Kupujący otrzymał na swój adres mailowy jedynie fakturę, bo niestety towar nie dotarł do niego do chwili obecnej, a kontakt ze sprzedawcą urwał się - dodaje M. Żymełka.

Policja ostrzega, że za kuszącą ceną, szybką i łatwą dostawą mogą kryć się oszuści.

Jak się ich ustrzec? Przed zakupem należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do sprzedawcy internetowego, sprawdzić wiarygodność sprzedawcy i opinie innych klientów o nim oraz wybierać płatność przy odbiorze, a nie przed.

Jak podłączamy wężyk? Murator Remontuje