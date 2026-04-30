Zielono nam

Trojanowskiego to jedna z najmłodszych ulic w Lesznie, położona na rozległym, pustym terenie w pobliżu Szybowników. Dziś wzdłuż nowej drogi posadzono pierwsze drzewa. To miododajne lipy drobnolistne. Docelowo przy Trojanowskiego rosnąć będzie 150 drzew.

- Sadzenie odbywać się będzie etapami. Nowe nasadzenia nie tylko poprawią estetykę przestrzeni miejskiej, ale także wesprą lokalny ekosystem i populację owadów zapylających – informuje Lucyna Gbiorczyk, kierownik Gabinetu Prezydenta Leszna.

Na zakup i sadzenie drzew miasto pozyskało dofinansowanie z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wysokości blisko 29,5 tys. złotych, pokrywające 90 proc. jego kosztów.

W sadzeniu drzew udział wzięły maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 7, a także prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, przewodniczący Rady Miasta Leszna Patryk Józefowicz i radni. Wszystko odbyło się pod fachowym okiem i z pomocą Natalii Grobelnej, pełnomocnik ds. zieleni i estetyki miasta oraz pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni.

Zielona akcja „1000 drzew dla Leszna” zbliża się do półmetku. Posadzonych zostało ponad 400 drzew.

