Złamał szczękę przechodniowi. 20-latek z Leszna z zarzutem

Potężny cios

Wszystko wydarzyło się w marcowy weekend. 26-latek spędzał czas z dziewczyną i znajomymi.

- W nocy po wyjściu z jednego z lokali w centrum Leszna podszedł do nich irracjonalnie zachowujący się mężczyzna, który bez powodu uderzył 26-latka pięścią w twarz. Pokrzywdzony, jak się potem okazało, doznał złamania szczęki - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zaatakowany mężczyzna powiadomił o wszystkim policję.

- 26-latek bezpośrednio po zdarzeniu zgłosił całe zajście policjantom, jednak nie był w stanie podać żadnych informacji mogących przyczynić się do ustalenia tożsamości napastnika. Policjanci od razu podjęli własne działania. Żmudna praca operacyjna doprowadziła ich do ustalenia tożsamości sprawcy. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Leszna - mówi M. Żymełka.

w miniona środę (13 maja) policjanci kryminalni zatrzymali podejrzanego 20-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu. Wczoraj śledczy ogłosili mu zarzut uszkodzenia ciała. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa i tłumaczył ilością wypitego alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

