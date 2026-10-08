Miejsca powoli się zapełniają. Miasto szykuje nową koncepcję

O konieczności rozbudowy nekropolii prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 12. Wolna przestrzeń na nowe groby kurczy się w szybkim tempie, dlatego samorząd podjął decyzję o zaplanowaniu dalszego rozwoju cmentarza.

Już w przyszłym roku miasto zamierza zlecić wykonanie niezbędnych analiz oraz całościowej koncepcji zagospodarowania pozostałych gruntów. Na tym etapie całościowe koszty przyszłych prac nie są jeszcze sprecyzowane, ponieważ inwestycja znajduje się w początkowej fazie projektowej.

Najważniejszą nowością w przygotowywanej koncepcji ma być utworzenie tak zwanego Lasu lub Łąki Pamięci. To forma pochówku stawiająca na prostotę i bliskość natury:

Prochy zmarłych są składane bezpośrednio do ziemi, bez stawiania klasycznych nagrobków, płyt czy pomników.

Teren zachowuje swój naturalny krajobraz leśny lub łąkowy.

Upamiętnienie zmarłego ma charakter symboliczny i bardzo dyskretny – na przykład w postaci małej tabliczki pamiątkowej lub wpisu na wspólnej mapie.

Więcej miejsca na pochówki w urnach

Rozbudowa nekropolii to kontynuacja wcześniejszych prac przy ul. Osieckiej - wyremontowano kaplicę cmentarną wraz z wyposażeniem oraz postawiono 4 kolumbaria - mówi prezydent Grzegorz Rusiecki.

„W minionym czasie rozbudowaliśmy kolumbarium o 80 nisz na urny, co kosztowało 357 tysięcy złotych. To jest oczywiście koszt, ale po drugiej stronie są również wpływy, dlatego że każdy, kto chce skorzystać z takiej przestrzeni, również uiszcza opłatę za skorzystanie z tej kwatery”.

Nowe analizy i całościowy projekt, które powstaną w nadchodzącym roku, dadzą odpowiedź na pytanie, kiedy dokładnie i w jakiej kolejności ruszą kolejne etapy prac na cmentarzu.