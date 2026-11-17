Wszystko działo się w minioną niedzielę (15 listopada) ok. godz. 18:30. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Do lokalu gastronomicznego w Poniecu wszedł mężczyzna, który spod kurtki wyciągnął przedmiot przypominający pistolet, przeładował go, cały czas kierując lufę w stronę podłogi, a potem schował za pasek spodni. Mężczyzna złożył zamówienie, odebrał je i zapłacił, po czym wyszedł jakby nigdy nic. W tym czasie w lokalu było kilku klientów.

43-letni mieszkaniec gminy Poniec usłyszał zarzuty za kierowanie gróźb karalnych wobec pracowników lokalu, używając słów i gestów, w tym wyciągając i przeładowując przedmiot przypominający broń palną. Swoim zachowaniem wzbudził u pracowników, a także klientów przebywających w lokalu uzasadnioną obawę, że groźby mogą zostać spełnione. Mężczyzna usłyszał również zarzut dotyczący wykroczenia związanego z posiadaniem przedmiotu przypominającego broń. Okoliczności, w jakich posiadał ten przedmiot wskazywały na zamiar wykorzystania go w związku z popełnionym przestępstwem – poinformowała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Za kierowanie gróźb karalnych 43-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W chwili zatrzymania mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. W miejscu zamieszkania policjanci znaleźli przedmiot, który miał w lokalu. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że jest to wiatrówka, na którą nie jest wymagane pozwolenie. Została zabezpieczona do dalszych badań.

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