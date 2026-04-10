Zatrzymano 56-latka. Może mieć związek z potrąceniem rowerzysty koło Piasków

Joanna Haliasz
2026-04-10 19:46

Sprawcy wypadku od wczoraj szukali policjanci. Potrącił rowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowanego znalazł przejeżdżający drogą inny kierowca.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Usłyszy zarzuty?

Do wypadku doszło wczoraj wieczorem (9 kwietnia) na drodze Piaski-Godurowo. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Przejeżdżający drogą kierowca zauważył najpierw leżący na jezdni rower, a gdy się zatrzymał zobaczył na poboczu nieprzytomnego mężczyznę. 41-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dziś po godz. 13:00 policja w Gostyniu poinformowała, że z potrąceniem mężczyzny może mieć związek czerwony dostawczy bus z plandeką. 

- Policjanci z Posterunku Policji w Borku podczas patrolowania miejscowości Borek Wielkopolski zauważyli samochód dostawczy, który mógł mieć związek z wcześniejszym zdarzeniem drogowym. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili pojazd i ustalili, że jego uszkodzenia odpowiadają tym, które mogły powstać w wyniku potrącenia rowerzysty. W związku ze sprawą zatrzymany został 56-letni mieszkaniec gminy Borek Wielkopolski - przekazała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Czynności procesowe z udziałem mężczyzny będą wykonywane przez prokuraturę w Gostyniu jutro.

